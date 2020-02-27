Nazilli'de 7/24 iyi su - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli'de 7/24 iyi su - Son Dakika

Nazilli'de 7/24 iyi su

7 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Atatürk Parkı doğusunda bulunan iyi su çeşmesinde vatandaşların 7 gün 24 saat su dolumu yapabileceklerini müjdeledi.

Nazilli'de 7/24 iyi su, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Atatürk Parkı doğusunda bulunan iyi su çeşmesinde vatandaşların 7 gün 24 saat su dolumu yapabileceklerini müjdeledi.


Nazilli Belediyesi, vatandaşlara en sağlıklı suyu ulaştırmak için Atatürk Parkı doğusunda bulunan iyi su çeşmesine sumatik kurulumu gerçekleştirdi. Bölgedeki yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an iyi suya ulaşmalarını sağlamak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Belediyemiz sorumluluğunda bulunan iyi su çeşmelerinden sağladığımız hizmet kalitesini artırmak adına, Nazilli firması olan Nehir Su Arıtma ile Sumatik Firması ile belediyemizin ortak çalışması sonucu, vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat iyi su çeşmelerinden faydalanabilmesi için Atatürk Parkı doğusunda bulunan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan iyi su çeşmesinde çalışmalarımız başlamıştır" dedi.


İhtiyaç duyulması halinde diğer iyi su çeşmelerinde de aynı uygulamanın başlatılacağını söyleyen Başkan Özcan; "Sumatik ultraviyole ışın sistemi ve arıtma filtresi ile su içerisinde zararlı organizmaları tamamen ortadan kaldırarak, kanserojen madde içermeyen borulama sistemi ile vatandaşımıza en sağlıklı suyu sağlamak belediyemizce hedeflenmiştir. Sumatik makinesi ile çağımız teknolojisine uygun olarak dolum süresinin hızlanması, su kesintisi halinde yedek depolama sisteminin olması, su kaçağının önlenmesi ve vatandaşlarımızın istediği saatte hizmet edeceğinden gündüz yoğunluğunun azalacağı düşünülerek bu çalışma sonucu diğer mahallelerin iyi su noktalarına uygulanması ön görülebilecektir. Bugün itibariyle vatandaşlarımızın kullanımına açtık hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
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