Nazilli'de 7 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de 7 aranan şahıs yakalandı

08.05.2022 17:16
Nazilli'de 7 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece boyunca yapılan asayiş ve güvenlik uygulamalarında 7 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece boyunca yapılan asayiş ve güvenlik uygulamalarında 7 aranan şahıs yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacı ile ilçe genelin uygulama yapıldı. Gece boyunca ekipler tarafından yapılan uygulamalarda başta uyuşturucu ve hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alında. Uygulamaların aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Bekçilerden kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Bekçilerden kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Pandemi annelerine anlamlı hediye Pandemi annelerine anlamlı hediye

Hisarcık, Nazilli, Asayiş, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de 7 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
17:15 Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:46 Annesinin nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı dikkat çekti
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
16:41 Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı
16:37 Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir
16:33 Güldür Güldür programında Nureddin Nebati skeci yayınlanmadı! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 17:22:23. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de 7 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement