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Nazilli'de 700 litre kaçak şarap ele geçirildi
6 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 700 litre kaçak şarap ve 30 litre etil alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 700 litre kaçak şarap ve 30 litre etil alkol ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çapahasan Mahallesi'nde yaşayan C.S.'nin evinde kaçak içki bulunduğunu belirlemesinin ardından bugün saat 10.00'da operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 5'er litrelik damacanalarda, kaçak üretildiği belirlenen 700 litre şarap ile 30 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, C.S., gözaltına alındı.
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