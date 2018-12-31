Son Dakika Haberleri: Nazilli'de 708 Litre Sahte Rakı ve Votka Ele Geçirildi

Nazilli'de 708 Litre Sahte Rakı ve Votka Ele Geçirildi

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki markette 708 litre sahte rakı ve votka ile barkod kontrol cihazı ele geçirildi.

Nazilli'de 708 Litre Sahte Rakı ve Votka Ele Geçirildi, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki markette 708 litre sahte rakı ve votka ile barkod kontrol cihazı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, İsabeyli Mahallesi'nde S.A.'ya ait markette sahte içki satıldığını tespit etti. Jandarma timleri iş yerine operasyon yaptı. Markette yapılan aramada barkod kontrol cihazı ile 246 litre rakı ve 462 litre votka olmak üzere toplam 708 litre sahte içki ele geçirildi. Market sahibi S.A. hakkında 5607 sayılı Kanun'a göre işlem yapıldı. Sahte içkiye ise el kondu, S.A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:48 Kaynak: DHA

Jandarma, Aydın, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zellanda 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:29:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de 708 Litre Sahte Rakı ve Votka Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]