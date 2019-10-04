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Nazilli'de 82 yıllık tarih canlandırılacak

54 dakika önce

Nazilli Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin hazırladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'yi ziyareti ve Sümerbank Basma Fabrikası'nın açılışının 82. yıldönümü etkinlik programı belli oldu.

Nazilli'de 82 yıllık tarih canlandırılacak, System.String[]

Nazilli Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin hazırladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'yi ziyareti ve Sümerbank Basma Fabrikası'nın açılışının 82. yıldönümü etkinlik programı belli oldu. Program kapsamında 82 yıl önce Atatürk'ü taşıyan ve 'Gıdı gıdı' adı verilen tren ile Nazilli'den Sümerbank Basma Fabrikası'na seyahat edilecek.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 82. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Nazilli Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı program kapsamında, Tire Bandosu, Gıdı Gıdı Treni ile gezinti, resim sergisi, belgesel gösterimleri, müze ziyareti, konferans, konser ve daha pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.


Tüm Nazilli halkını etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimi, çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı ve Nazillimizi görmek isteyen herkesi kentimize davet ediyoruz. Sümerbank ruhunu yaşamak, Atamızın Nazilli'ye geldiği o güzel günleri bir nebze de olsun hissetmek adına programımıza tüm halkımız davetlidir" dedi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Sümerbank, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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