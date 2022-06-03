Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı - Son Dakika
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Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı

03.06.2022 21:24
Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan fırtına adeta ortalığı savaş alanına çevirirken, sağanak yağmurla birlikte bazı ağaçlar rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan fırtına adeta ortalığı savaş alanına çevirirken, sağanak yağmurla birlikte bazı ağaçlar rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi.

Aydın genelinde 3 gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Nazilli ilçesinde bir anda şiddetlenen fırtına sonrası birçok yerde ağaçlar devrildi. Dallıca Mahallesi'nde büyük bir çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak, boş araziye devrildi. Ağacın şans eseri boş araziye devrilmesi sonucu herhangi can ve mal kaybına neden olmazken, o anlar bölge sakinlerince görüntülendi. Başka bir mahallede ise devrilen başka bir çam ağacı da yolu tamamen trafiğe kapattı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipleri devrilen ağacı keserek yolu yeniden trafiğe açtı. Yaklaşık 30 dakika süren fırtınanın ardından hava normale dönerken, kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri muhtemel bir durum karşısında teyakkuza geçti. Yağış nedeniyle ilçede maddi hasarlı kazalarda yaşandı. - AYDIN

Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı
Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı
Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı
Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı
Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Nazilli, Fırtına, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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