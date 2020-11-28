Nazilli'de aranan şahıslar operasyonu: 27 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nazilli'de aranan şahıslar operasyonu: 27 kişi tutuklandı
28.11.2020 14:45
Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 7 ekibin katıldığı operasyonlarda son 3 gün içerisinde 35 şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda 7 kişinin gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandığı öğrenildi. - AYDIN
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