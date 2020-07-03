Nazilli'de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika

Nazilli'de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu geniş çaplı operasyonda aranması bulunan çok sayıda şahıs ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu geniş çaplı operasyonda aranması bulunan çok sayıda şahıs ele geçirildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye beton bloklar kaldı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı


Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de dün gece saatlerinde aranan şahıslar operasyonu düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalarda; 6136 SKM, Yağma, Kasten Yaralama, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet gibi suçlardan toplam 21 adet kaydı bulunan ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Basit Yaralama suçlarından 2 adet arama kaydı olan H. A. (34) ile Kasten Yaralama, Çocuğun Cinsel İstismarı, Motosiklet Hırsızlığı gibi 13 ayrı kaydı bulunan ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Hakaret suçlarından 3 ayrı aranması bulunduğu tespit edilen E. G.(29) yakalandı.


Öte yandan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin katılımıyla hırsızlık suçundan aranması bulunan E. B. (23), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan aranan F. Ö. (19), Hırsızlık suçundan aranması bulunan B. İ. (33), 2 yıl 6 Ay hapis cezası bulunan T. Ö. (33) ve 13 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y. E. (50) yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Eşinden boşanan kadın, ağabeyi tarafından dövülüp tabancayla ayağından vuruldu
17:37
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
17:03
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 18:55:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli'de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]