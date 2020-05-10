Nazilli'de Asırlık Annelerin günleri kutlandı - Son Dakika

Uzun ve sağlıklı yaşamın merkezi olarak tescillenen ve Türkiye'de en uzun yaşayanların en fazla bulunduğu Aydın'ın Nazilli ilçesinde anneler gününde asırlık çınarlar da unutulmadı. Türkiye ortalamasının üstünde yer alan 100 yaş ve üzeri yaşlılardan 11'i ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.



103 yaşındaki Feride Karamıkoğlu ve 100 yaşındaki Nazlı Ballı isimli asırlık çınarları ziyaret eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğündeki ilçe protokol üyeleri, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde annelerin yanı sıra şehit annelerinin de anneler gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdiler. Asırlık çınarlar ve şehit anneleri ziyaretlerinden dolayı protokol üyelerine teşekkür ettiler.



Nazilli, Türkiye'deki en fazla yaşlı nüfusuna sahip



İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile beraber 10 Mayıs anneler günü etkinliği için, ülkemizde 100 yaşın üzerindeki anneler (5 bin 529 anne) adına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde hatıra ormanı oluşturuldu. Bu hatıra ormanına 5 bin 529 annenin adına fidan dikildi. Bu annelerin 66 tanesi Aydın'da yaşamakta. Nazilli'de ise 100 yaş üstü 11 anne ziyaret edildi. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü de ilçe kaymakamları ile birlikte Nazilli İlçesinde 11, Bozdoğan İlçesinde 4, Sultanhisar İlçesinde 2, Yenipazar İlçesinde 1, Karacasu İlçesinde 1 ve Buharkent İlçesinde 1 olmak üzere 20 anneye Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından imzalanmış Fidan Dikim Sertifikası ile birlikte 2 Adet fidan sunuldu. Aydın'da 119 yaşına kadar asırlık çınarlar halen sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. - AYDIN