Son Dakika Haberleri: Nazilli'de, atatürk için 25 kazan keşkek dağıtıldı
Son Dakika Güncel Nazilli'de, atatürk için 25 kazan keşkek dağıtıldı

Nazilli'de, atatürk için 25 kazan keşkek dağıtıldı

6 saat önce

Nazilli'de, Atatürk için 25 kazan keşkek dağıtıldıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında Mevlüdü şerif ve dualar okundu.

Nazilli'de, Atatürk için 25 kazan keşkek dağıtıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında Mevlüdü şerif ve dualar okundu. Çok sayıda vatandaşa 25 kazan keşkek dağıtıldı.

Nazilli ilçesine bağlı Dallıca Mahallesi'nde muhtarlık tarafından düzenlenen etkinlikte, mahalle meydanında imece usulüyle 25 kazan keşkek hazırlandı. Yeni Sinan Camii İmam hatibi Bilal Ekinci tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlüdü şerifin ardından misafirlere hazırlanan keşkekten dağıtıldı. Ayrıca, imam Bilal Ekinci Atatürk ve şehitler için dua okudu. Mahalle muhtarı Mustafa Ali Uçar, "Biz böyle bir etkinlik düzenleyerek ülkemizi kurtaran Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ümüzü anmak istedik. Vatandaşlarımız hem keşkeklerini yediler, hem de Atatürk'ümüz ve şehitlerimiz için Yeni Sinan Camisi İmamı Bilal Ekinci tarafından Mevlüdü şerifi dinleme imkanı buldular. Bizim bu etkinliğimiz inşallah örnek olur ve başka yerlerde de yapılır. Biz aldığımız karar doğrultusunda bu etkinliğimizi geleneksel hale getirip her yıl düzenleyeceğiz" dedi.

Nazilli'de, atatürk için 25 kazan keşkek dağıtıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Nazilli, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:36 Kaynak: DHA
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