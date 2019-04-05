Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Avukatlar Günlerini Kutladı

Nazilli'de Avukatlar Günlerini Kutladı

2 saat önce

Aydın'ın Nazilli İlçesinde görev yapan 196 avukat 5 Nisan Avukatlar Gününde bir araya geldi.

Nazilli'de Avukatlar Günlerini Kutladı, System.String[]
Aydın'ın Nazilli İlçesinde görev yapan 196 avukat 5 Nisan Avukatlar Gününde bir araya geldi. Nazilli Adliye Sarayında başlayan tören İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu, meslekte 25. ve 40. yılına ulaşan avukatlara çiçek-plaket takdimi ve öğle yemeğinde genç avukatların pasta kesimi ile son buldu.

Kutlamalarda ilk tören Nazilli Adalet Sarayında yapıldı. İlk kutlama Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş'ın Nazilli Ağır Ceza Reisi Selahattin Afşin ile birlikte avukatlar odasını ziyareti ile başladı. Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ilk kutlamada Başsavcı Dönertaş Nazilli'de görev yapan tüm avukatları kutladı.

Nazilli'nin en eski ve en yaşlı avukatı olan ve mesleğinde 50. yılına ulaşan 75 yaşındaki Gülseren can, avukatlık mesleğini çok sevdiğini, uzun yıllar önce emekli olmasına rağmen hobi olarak mesleğini sürdürdüğünü ifade etti. Mesleğini sürdürmeye devam ettiği için çok mutlu olduğunu da ifade eden Can, "Avukat olmaktan dolayı çok memnunum. Bu görevi yürüten tüm meslektaşlarıma sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum" dedi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ise konuşmasında çok kıymetli avukat dostlarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Zira adil yargılanmanın ve savunmanın en temel ögelerinden birisi mutlak suretle avukatlarımızdır. Kendilerinin üstlendiği bu kutsal görev, onların toplum içerisinde çok saygın çok değerli bir konum kazanmalarına muhakkak vesile oluyor. Adil yargılanmanın en temel ögelerinden olan avukatlarımızın sağlık, sıhhat, başarı ve huzur içerisinde meslek hayatlarını uzun süre devam ettirmeleri temennisi ile kendilerinin bu güzel ve özel günlerini kutluyorum" dedi.

İstasyon Meydanındaki törenlerde ise kendisi de Aydın Barosuna kayıtlı bir avukat olan Nazilli Belediye Başkanı Avukat Kürşat Engin Özcan "Biz avukatız. Biz yargının 'olsa da olur'u değil, 'olmazsa olmazıyız. Biz avukatız." diyerek sözlerine başlayan Nazilli Baro Temsilcisi Avukat Emel Şahin, "Başta Aydın Barosu'na mensup meslektaşlarım olmak üzere tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, ülkemizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için can veren tüm Mehmetçiklerimizi, Emniyet mensuplarımızı, adalet uğrunda can vermiş tüm yargı şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı minnetle, rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:37 Kaynak: İHA

5 Nisan, Aydın, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:41:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Avukatlar Günlerini Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]