Nazilli'de Avukatlar Günlerini Kutladı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde görev yapan 196 avukat 5 Nisan Avukatlar Gününde bir araya geldi.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde görev yapan 196 avukat 5 Nisan Avukatlar Gününde bir araya geldi. Nazilli Adliye Sarayında başlayan tören İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu, meslekte 25. ve 40. yılına ulaşan avukatlara çiçek-plaket takdimi ve öğle yemeğinde genç avukatların pasta kesimi ile son buldu.



Kutlamalarda ilk tören Nazilli Adalet Sarayında yapıldı. İlk kutlama Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş'ın Nazilli Ağır Ceza Reisi Selahattin Afşin ile birlikte avukatlar odasını ziyareti ile başladı. Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ilk kutlamada Başsavcı Dönertaş Nazilli'de görev yapan tüm avukatları kutladı.



Nazilli'nin en eski ve en yaşlı avukatı olan ve mesleğinde 50. yılına ulaşan 75 yaşındaki Gülseren can, avukatlık mesleğini çok sevdiğini, uzun yıllar önce emekli olmasına rağmen hobi olarak mesleğini sürdürdüğünü ifade etti. Mesleğini sürdürmeye devam ettiği için çok mutlu olduğunu da ifade eden Can, "Avukat olmaktan dolayı çok memnunum. Bu görevi yürüten tüm meslektaşlarıma sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum" dedi.



Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ise konuşmasında çok kıymetli avukat dostlarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Zira adil yargılanmanın ve savunmanın en temel ögelerinden birisi mutlak suretle avukatlarımızdır. Kendilerinin üstlendiği bu kutsal görev, onların toplum içerisinde çok saygın çok değerli bir konum kazanmalarına muhakkak vesile oluyor. Adil yargılanmanın en temel ögelerinden olan avukatlarımızın sağlık, sıhhat, başarı ve huzur içerisinde meslek hayatlarını uzun süre devam ettirmeleri temennisi ile kendilerinin bu güzel ve özel günlerini kutluyorum" dedi.



İstasyon Meydanındaki törenlerde ise kendisi de Aydın Barosuna kayıtlı bir avukat olan Nazilli Belediye Başkanı Avukat Kürşat Engin Özcan "Biz avukatız. Biz yargının 'olsa da olur'u değil, 'olmazsa olmazıyız. Biz avukatız." diyerek sözlerine başlayan Nazilli Baro Temsilcisi Avukat Emel Şahin, "Başta Aydın Barosu'na mensup meslektaşlarım olmak üzere tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, ülkemizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için can veren tüm Mehmetçiklerimizi, Emniyet mensuplarımızı, adalet uğrunda can vermiş tüm yargı şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı minnetle, rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. - AYDIN

