Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor - Son Dakika
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Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor

04.04.2022 19:02
Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' başlatıldı. İlçe protokolünden temsilcilerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy: "Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan bağımlılıkla mücadelede ilçe olarak önemli bir adım atılmıştır" dedi.

Nazilli Ticaret Odası'nın (NTO) ev sahipliğinde "Nazilli 'ben olsaydım'" adı altındaki çalıştayda Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde bir araya gelen ilçe protokol üyeleri ve STK temsilcileri, bağımlılıkla mücadele için güç birliği yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy çalıştayın çok önemli olduğunu dile getirerek, 2 gün sürecek çalışmalardan verimli sonuçlar elde edileceğini ifade etti.

"Ben olsaydım" yaklaşımı

Çalıştayın 4 ana başlıkta yapılacağını dile getiren Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, "Uyuşturucu ile mücadele, tütün, tütün ile alkol ile mücadele ve davranışsal bağımlıklarla mücadele adı altında yürüteceğimiz çalıştay ile birlikte bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorunların tespitinin yapılması, önleyici tedbirler çerçevesinde kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgelere yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların belirlenmesi, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak "Ben Olsaydım" yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 4-5 Nisan Nazilli Bağımlılık Çalıştayında önerilen çözümler alınacak kararlar raporlanarak Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bölge değerlendirme toplantılarında ele alınarak, Ulusal düzeyde yapılacak Bağımlılıkla Mücadele Şurasında değerlendirilecektir. Bildiğiniz üzere; Bağımlı kişinin kullandığı bir "nesne" veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir" dedi.

"Mücadeleye yol gösterici olacak"

Mücadelenin yol gösterici olacağını da ifade eden Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş: "Halk Sağlığı sorunu olan bağımlılıkta etkin bir mücadele için ortak strateji, çalışma pratiği benimsenerek tıbbi, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve adli yöntemlerin birbirini destekleyici, tamamlayıcı biçimde kullanılması gerekmektedir. Tüm bağımlılık türleri değerlendirilerek Gençlerimiz ve Kadınlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız Bağımlılıktan korumak için; Ülkemizde önemli adımlar atılmış ve bu alanda büyük mesafeler katledilmiştir. Halk sağlığında en önemli olan sağlıklı bireyin hastalığa yakalanmamasını sağlamaktır. Korumaktır. Hayatınızda bazı cümleler vardır ki her ilerleyen anınızda o cümleden tekrar bir şeyler öğrenirsiniz. Bu cümle şu an bile bana bağımlılıkta mücadelede tüm paydaşların topyekün mücadelesinin kıymetini vurguluyor. İnanıyorum ki Nazilli Bağımlık Çalıştayı tüm paydaşlarla beraber bugünümüzü ölçerek belirlenen sorun çözüm emareleri değerlendirme ve sonuçları yapılan tespitler gelecekte yapılacak çalışmalara mücadeleye yol gösterici olacaktır" dedi.

"Bağımlılık, tüm dünyanın en önemli sorunu"

Dünyanın en büyük sorunlardan olan bağımlılığı Nazilli'de 2 gün boyunca çalıştayda konuşulacağını ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Bugünkü çalıştay kendi sorunlarımızı masaya yatırmak açısından önem taşımaktadır. Sunacağımız çözüm yolları Ankara'da yapılacak olan şurada belki de yol açıcı önem teşkil edici çalışmaya dönüşecek. Dolayısıyla Türkiye genelinde il ve ilçelerde yapılmakta olan bir benzeri aslında. Bağımlılıkla ilgili mücadele benim meslek hayatımın son dönemlerinde çokça karşılaştığımız bazen süreç içinde çaresiz kaldığımız, altını çizdiğimiz bir husus olarak karşılaştığımız bir konu idi. Nazilli'de göreve başladığımda ilk konu da bağımlılık olmuştu. Pandemi ile bu konuya ara vermiştik. Şimdilerde ise tekrar başladı. Biraz daha revize edildi. Nazilli'nin geleceği için çalışıyor projesi ile bu çalıştayda 2 gün boyunca sizlerden isteğim sadece seminer gibi çalışmalar olmasın, kolaycılıktan kaçmak gerekir. Biz çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, Çocuklarımızın büyüme çağında yaşadığı sorunları tartışıp bu konular üzerinden gitmeliyiz. Bu konudaki beyin fırtınası çok önemli. Kendi sorunumuzu değerlendirecek bir çalışma olacak" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ilk gün ilçedeki durum değerlendirmesi yapılarak yapılacaklar hakkında paydaşların önerileri ve dilekleri değerlendirildi. - AYDIN

Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor
Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor
Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor
Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor
Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor

YORUMLAR
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Sedat Sırrı Arısoy, Hisarcık, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor - Son Dakika


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