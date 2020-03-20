Nazilli'de banklara şerit çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli'de banklara şerit çekildi - Son Dakika

Nazilli'de banklara şerit çekildi

6 saat önce

Nazilli Belediyesi, yaşlıların virüs tedbirlerini dinlememesi ve Belediye Meydanı'nda bulunan banklara kalabalık şekilde oturması üzerine çareyi şerit çekmekte buldu.

Nazilli'de banklara şerit çekildi, System.String[]

Nazilli Belediyesi, yaşlıların virüs tedbirlerini dinlememesi ve Belediye Meydanı'nda bulunan banklara kalabalık şekilde oturması üzerine çareyi şerit çekmekte buldu.


Nazilli Belediye Meydanı'ndaki banklarda korona virüs tehlikesine rağmen kalabalık şekilde oturmaya devam eden vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri banklara şerit çekti.


Alınan tüm tedbirlere ve evde kalma uyarılarına rağmen vatandaşların bu tarz davranışlar sergilemesinin tedirgin edici olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bizler korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuzdayız. Tüm kamuya açık alanlarda, kamu kurumlarımızda, cami ve mescitlerde, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımızı rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek için kitapçıklar dağıtıyoruz. Zorunlu olmadıkça evlerinden çıkamamaları gerektiği konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Kamu sağlığını tehdit etmemek için vatandaşlarımızın da üzerlerinde düşen görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Belediye Meydanı'nda bulunan banklarımızda vatandaşlarımızın kalabalık bir şekilde saatlerce oturduğunu gözlemledik. Bu nedenle meydandaki tüm banklara şerit çektik. Vatandaşlarımızı hem kendisinin hem de sevdiklerinin sağlığı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Dezenfekte işlemlerinin yanı sıra Nazilli Belediyesi'ne gelen tüm vatandaşların doktor ve hemşireler tarafından ateşinin ölçüldüğünü ve korona virüs konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade eden Özcan, Nazilli Belediyesi olarak 7 gün 24 saat virüsle mücadele ettiklerinin altını çizdi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:14 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak         
13:05
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:50:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli'de banklara şerit çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]