Son Dakika Haberleri: Nazilli'de bayram öncesi engelli ve yaşlılar unutulmadı
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Nazilli'de bayram öncesi engelli ve yaşlılar unutulmadı

42 dakika önce

Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesi engelli ve yaşlı 692 vatandaşı ziyaret ederek genel temizlik ve bakımlarını gerçekleştirdi.

Nazilli'de bayram öncesi engelli ve yaşlılar unutulmadı, System.String[]
Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesi engelli ve yaşlı 692 vatandaşı ziyaret ederek genel temizlik ve bakımlarını gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi, Kurban Bayramı öncesi engelli ve yaşlı toplam 692 vatandaşa genel temizlik ve bakım hizmeti verdi.

Engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların daha mutlu bir bayram geçirmesi için büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyleyen Başkan Özcan; "Evde Bakım Birimimiz yaşlılarımızı ziyaret ederek saç, sakal, tırnak kesimi gibi kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Onların huzurlu ve mutlu olması, kendilerini daha iyi hissetmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu anlamda mevcut projelerimizin geliştirilmesi, yeni projeler üretilmesi ve aktif hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli adımlar atacaklarını söyleyen Başkan Özcan, "Nazilli'yi birlikte yöneteceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı çözmek için yeni projelerimiz var. İnşallah en kısa sürede bu projeleri hemşerilerimizle paylaşacağız. Tüm Nazillili büyüklerimize, ninelerimize, dedelerimize, ağabeylerimize sevgi ve selamlarımı iletiliyor, sağlıklı, uzun ömürlü nice bayramlar diliyorum" dedi. - AYDIN
Kurban Bayramı, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:05 Kaynak: İHA
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