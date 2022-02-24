Nazilli'de bekçiden kaçan şahıstan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Nazilli'de bekçiden kaçan şahıstan uyuşturucu çıktı

24.02.2022 17:16
Nazilli'de bekçiden kaçan şahıstan uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye görevinde bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Bekçileri gören şüpheli 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Diğer bekçiler de düdükle uyarılıp, şüpheli takibe alındı. Kısa sürede yakalanan ve isminin T.D olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada Folyo kağıdına sarılı 3 adet uyuşturucu madde (1,53) ile 2 adet hap ele geçirildi. Aynı gece geç saatlerde Altıntaş Mahallesinde Çarşı ve Mahalle bekçileri devriye atıkları sırada durumdan şüphelendikleri A.K. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de bekçiden kaçan şahıstan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de bekçiden kaçan şahıstan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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