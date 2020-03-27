Nazilli'de Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşlı kadına gıda ihtiyaçlarını teslim etti - Son Dakika

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Nazilli'de Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşlı kadına gıda ihtiyaçlarını teslim etti
20 dakika önce
Aydın'da yardım isteyen bir vatandaşın temin eden gıda ihtiyaçlarını Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan teslim etti.
Aydın'da yardım isteyen bir vatandaşın temin eden gıda ihtiyaçlarını Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan teslim etti.
Yıldıztepe Mahallesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Mesude Elenalı (69), Vefa Destek Çağrı Merkezini arayarak gıda ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Elenalı'nın verdiği ihtiyaç listesi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından alınarak evinde kendisine teslim edildi.
Özcan'a teşekkür eden Elenalı, koronavirüsten tüm ülkenin bir an önce kurtulması temennisinde bulundu. Özcan da her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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