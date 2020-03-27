Nazilli'de Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşlı kadına gıda ihtiyaçlarını teslim etti - Son Dakika

Aydın'da yardım isteyen bir vatandaşın temin eden gıda ihtiyaçlarını Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan teslim etti.

Yıldıztepe Mahallesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Mesude Elenalı (69), Vefa Destek Çağrı Merkezini arayarak gıda ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Elenalı'nın verdiği ihtiyaç listesi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından alınarak evinde kendisine teslim edildi.

Özcan'a teşekkür eden Elenalı, koronavirüsten tüm ülkenin bir an önce kurtulması temennisinde bulundu. Özcan da her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.