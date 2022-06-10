Nazilli'de bıçaklı kavga; 1 yaralı - Son Dakika
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Nazilli'de bıçaklı kavga; 1 yaralı

10.06.2022 11:25
Nazilli'de bıçaklı kavga; 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre aralarında araç alım-satımı yüzünden anlaşmazlık çıkan 2 kişinin sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüşürken, kavgada bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre aralarında araç alım-satımı yüzünden anlaşmazlık çıkan 2 kişinin sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüşürken, kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Nazilli Yeni Mahalle Yeni Sanayi Sitesi 22 sokak üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. ve E.A. arasında araç-alım satımı yüzünden sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra Ö.K. otomobili ile bölgeden ayrıldı. Ö.K.'nın önünü kesen E.A. yanında bulunduğu bıçak ile husumetlisini bacağından yaraladı. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri olaya müdahale etti. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken, yaralı şahıs ise olay yerine sevk edilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ö.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Nazilli'de bıçaklı kavga; 1 yaralı
Nazilli'de bıçaklı kavga; 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Tragger, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de bıçaklı kavga; 1 yaralı - Son Dakika

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