Nazilli'de bir evde 11 tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalarla 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında A.Ü'nün Turan Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 havalı tabanca ile çalıntı olduğu değerlendirilen bir motosiklet, 1 matkap, 2 taşlama makinası, 1 elektrikli el testeresi, 1 ağaç kesme motoru, 3 televizyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.