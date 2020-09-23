Nazilli'de bir evden 2 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşlı bir adamın evinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlikte 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede Turan Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki N.A'nın evinden çöp kokusu geldiğini belirten komşuları, şikayetçi oldu.

İhbar üzerine eve gelen polis ve zabıta ekipleri, tek katlı evin çöp dolu olduğunu belirledi.

Belediye temizlik ekipleri, eşinin ölümünden sonra yalnız yaşayan N.A'nın evinden 2 kamyon dolusu çöpü çıkardı.

Evde ayrıca su bidonlarına ve teneke kutulara doldurulmuş şekilde yüklü miktarda madeni para ve banknot da bulundu.