Nazilli'de bir haftada 9 hırsız yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de bir haftada 9 hırsız yakalandı

27.04.2022 23:02
Nazilli'de bir haftada 9 hırsız yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 hırsız yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de 1 hafta içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, Şirinevler Mahallesi, Yeşil Mahalle ve Dumlupınar Mahallerinde değişik ikametlerden alüminyum parçaları, güneş panelleri, zeytinyağı, koşu bandı, motor parçaları, büyük tüp, demir profiller ve 1 işyerinden 2,5 ton pamuk çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı. Ekipler günler süren kamera incelemeleri sonunda tüm olaylardaki şüphelileri tespit etti. Tespit edilen M.K, U.A, B.İ, M.F.A, O.Y, M.A, T.E, M.E, A.E isimli şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Cumhuriyet Mahallesi, Şirinevler, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de bir haftada 9 hırsız yakalandı - Son Dakika


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