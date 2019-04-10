Nazilli'de 'Bisikletli Martılar' Göreve Başladı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli İlçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir tören düzenlendi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli İlçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir tören düzenlendi. Sağanak yağmura rağmen gerçekleştirilen törende Emniyet teşkilatının yeni kurulan bisikletli 'Martılar' ekibi de ilk kez tanıtıldı.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı nedeniyle Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Taşdemir'in ev sahipliğinde yapılan törene Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcı vekili Savcı Cem Saklıca, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Selahattin Afşin, Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hakdan Öztürk, Askerlik Şube Başkan Vekili Per. Asb. Kd. Üçvş. Ahmet Dicle, CHP Nazilli ilçe Başkanı Serkan Sevim, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve emniyet güçleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Emniyet Müdürlüğü önündeki Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Komiser Sönmez Taşar yaptı. Taşar, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak çalıştıklarını söyleyerek Nazilli'nin emniyeti için gereken özveriyi elden bırakmadıklarını ifade etti. Daha sonra Cemre Yaren Tanrıöver tarafından Polis konulu şiir okundu.



Programda Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Martılar' isimli bisikletli timi de İlçe Emniyet Müdürü Bünyain Daşdemir tarafından anıtıldı. Özellikle yaz aylarında ilçe merkezinde asayişi sağlamak için oluşturulan 6 kişilik bisikletli tim programda ilk kez görücüye çıktı. Martılar, yağışlı havaya rağmen protokolün önünden geçerek görevlerine başladı.



Tören, Emniyet Müdürlüğü içerisinde yapılan tebrikat merasimiyle devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir tebrikleri kabul ederken, ilk günkü heyecanla göreve devam ettiklerini ifade etti. "Nazilli halkının her türlü emrindeyiz" diyen Daşdemir emniyet güçlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.



Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de tüm kamu kurumlarıyla birlikte polis teşkilatının yanında olduklarını kaydetti. Teşkilatın köklü bir kuruluş olduğunu belirten Kaymakam Küçük, "Yaptıkları iş kolay bir iş değil. Zor kullanma yetkisine sahip olan bir kurum olmaları bakımından güvenlik birimlerimizi kadife eldiven içindeki demir yumruğa benzetiyoruz" dedi.



Törende Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle birer konuşma yapan MÜSİAD Aydın Başkanı Murat Aksüt, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin birer konuşma yaparak günü kutladılar. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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