Nazilli'de Cesur'da mutlu son

TFF 2'nci Lig'de 3 yıl aradan sonra mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor, iç transferde Bünyamin Cesur Karataş'la yeniden anlaştı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon 3'üncü Lig'de yaşadığı şampiyonluğa 25 maçta 5 golle katkı veren Cesur, 1 yıllık sözleşme yeniledi. Başarılı futbolcu Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, "Şampiyonluk yaşadığım Nazilli Belediyespor'da kaldığım için çok sevinçliyim. Nazilli'yi ve Nazilli Belediyespor'u çok seviyorum. Yeni sezonda da takımımızın başarısı için çaba harcayacağım" dedi.