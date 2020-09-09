Nazilli'de CHP'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97.kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Nazilli'deki kutlamalar Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Örgütü tarafından İstasyon Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu, zeybek gösterileri ve 97. yaş günü pastası kesimi ile başlatıldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ında katıldığı İstasyon Meydanındaki kutlamalar, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim'in ilçe örgütü adına Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından zeybek gösterileri ile son buldu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Gamze Arslan, Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Kurnaz, İlçe yöneticileri ve çok sayıda partili ile Millet İttifakı ortağı İyi Parti'lilerin de katıldığı kutlamaların parti binasındaki bölümünde ise 97. yıl dönümü pastası kesildi. İstasyon meydanındaki törenlerde günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlama programına katılan herkese teşekkür ederek, "Bu mutlu günde başta partimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş, kuruluş ve devrim sürecinde ona yoldaşlık yapmış, silah ve fikir arkadaşları, milli mücadele ve devrim şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş, partimize üyelikten, genel başkanlığa kadar her kademede emek vermiş büyüklerimizi saygı ve minnet duyguları ile selamlıyorum. İlçe Başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğum, kökleri Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk cemiyetine uzanan, ruhunu Kuvayı milliye ruhundan alan, geçmişi şan ve şereflerle dolu olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, savaş meydanlarında kurulan, dış güçlere boyun eğmeyenlerin, kula kulluk etmeyenlerin, halkın partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuruluşu'nun 97. yılı kutlu olsun" dedi. - AYDIN