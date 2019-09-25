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Nazilli'de çifte acı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçenin sevilen iki yüzü aynı gün içinde hayata veda etti.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçenin sevilen iki yüzü aynı gün içinde hayata veda etti. Nazilli eski Belediye Başkanı ve Aydın Eski Milletvekili Mehmet Yüzügüler'in ardından Kızıldere Mahallesi eski Muhtarı Ali Pekel de tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.


Nazilli'nin kırsal mahallelerinden Kızıldere'de Mahallesinde 2 dönem muhtarlık yapan 60 yaşındaki Ali Pekel, geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Muhtarlık yaptığı dönemde herkesin sevgisini kazanan eski muhtar Ali Pekel, dün gece yarısı Aydın'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Nazilli'nin tanınmış muhtarı Pekel'in ani ölümü ilçede ikinci şoka neden olurken, sevenlerini ise yasa boğdu.


Sevilen Muhtar Pekel'in cenazesi Kızıldere Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yine Kızıldere aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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