NAZİLLİ'DE ORMAN YANGINI 1 HEKTARLIK ALANI ETKİLEDİ - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Nazilli'ye bağlı Mescitli Mahallesi Bingeç mevkiindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler yangını, durumu orman ekiplerine bildirdi. Alevlere 3 helikopterle havadan, itfaiye ekipleri ve orman işçileriyle de müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.