Nazilli'de çıkan yangın, bir evde hasara neden oldu - Son Dakika

Nazilli'de çıkan yangın, bir evde hasara neden oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, bir ev büyük ölçüde hasar gördü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, bir ev büyük ölçüde hasar gördü. Yeşil Mahalle 775 Sokak'ta bulunan Kazım Kahyaoğlu'na ait iki katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın, evde büyük çaplı hasara neden oldu. Yangının, prizdeki cep telefonu şarj aletinin patlaması sonucu çıktığı öne sürülürken, çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

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