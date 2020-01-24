Nazilli'de çıkan yangında küle dönen evde bir kişi yanarak can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de çıkan yangında küle dönen evde bir kişi yanarak can verdi - Son Dakika

Nazilli'de çıkan yangında küle dönen evde bir kişi yanarak can verdi

21 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kahvederesi Mahallesinde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangın bir kişiye mezar oldu.

Nazilli'de çıkan yangında küle dönen evde bir kişi yanarak can verdi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kahvederesi Mahallesinde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangın bir kişiye mezar oldu. İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iddiaya göre alkolden dolayı sızan bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.


Olay saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Kahvederesi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir evin 3. katında çıkan yangına ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken evin 3. katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptıkları incelemede tamamen yanmış halde bir ceset bulundu. Yapılan araştırmada şahsın evde yalnız olduğu mahallede kahvecilik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Erdoğan Karakuş (48) olduğu belirlendi. Eşi ve çocuklarının Nazilli'de oldukları öğrenilen Karakuş'un alkol aldığı ve bu nedenle sızıp kaldığı için sobadan çıkan yangından haberi olmadan uykudayken hayatını kaybettiği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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