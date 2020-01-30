Nazilli'de depremzedeler yararına mezat düzenlendi - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki güvercin derneği depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için yardım mezatı düzenledi. Derneğe bağışlanan birbirinden değerli güvercinler açık artırmayla satılarak elde edilen gelir depremzedeler için açılan yardım hesabına yatırılacak.



Nazilli'de Derneğin bulunduğu Şehit Cengiz Toklu Parkında düzenlenen mezatta önceden duyurusunun yapılması ile derneğe bağışlanan onlarca süs güvercini açık artırmayla satılarak elde edilen 2 bin 300 TL Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlar adına açılan hesaba aktarılacak. Nazilli'de 12 yıl önce kurulan Nazilli Güvercin, Kanarya, Süs Tavukları, Akvarist, Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği (NAGÜKADDER), hobilerinin yanısıra hayata dokunan sosyal projeleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Dernek yönetimi tarafından dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte de depremzedeler unutulmadı. Aydın genelinden katılım gerçekleşen yardım mezatında onlarca güvercin açık artırma ile satıldı.



Depremzedeler adına düzenlenen yardım mezatı hakkında bilgilendirmede bulunan Nazilli Güvercin Derneği başkanı Murat Şimşek, "Aydın genelinden bu hobiye gönül veren dostlarımızın bağışladığı güvercinleri mezatta açık artırmaya çıkararak elde edilen geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışladık. Belki çok büyük miktarda para toplayamadık ama damlaya damlaya göl olur diye düşünüyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yardımda bulunan hobiciler de depremzede vatandaşların acılarını paylaştıklarını ifade ettiler. - AYDIN