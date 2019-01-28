Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Dereköy Çayı Temizlendi

Nazilli'de Dereköy Çayı Temizlendi

1 saat önce

Nazilli Belediyesi ekipleri, Dereköy Çayı içerisinde biriken, bununla birlikte görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıkları iş makineleri yardımıyla temizledi.

Nazilli'de Dereköy Çayı Temizlendi, System.String[]
Nazilli Belediyesi ekipleri, Dereköy Çayı içerisinde biriken, bununla birlikte görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıkları iş makineleri yardımıyla temizledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dereköy Çayı içerisinde gerçekleştirilen temizleme çalışmalarını inceledi.

Su seviyesinin düşmesi ile birlikte çay içerisinde biriken katı atıkların görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirten Alıcık, "Ekiplerimiz iş makineleri yardımıyla Dereköy Çayımızda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Hemşerilerimizden ricamız özellikle çay yataklarına çöp atmamalı ve temizlik hususunda duyarlı olmaları" diye konuştu.

Hem Dereköy hem de Dallıca Çayı'nın ıslahı ve Nazilli'nin cazibe merkezi haline getirilmesi noktasında büyük bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Alıcık, "Söz konusu alanlarda gerçekleştirdiğimiz peyzaj çalışmaları, açtığımız yürüyüş ve bisiklet yolları ile bu alanlara büyük bir yatırım yaptık. Belirli aralıklarla çay alanlarında temizlik çalışması yapıyoruz. Özellikle plastik ve buna benzer atıklar çayda kirlenmeye yol açıyor ve çirkin bir görüntü meydana getiriyor. Vatandaşlarımızdan bu alanlara sahip çıkmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Nazilli, Dereköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak

Kafede Çalışan Kadın, KOSGEB Desteğiyle Kendi Pastanesinin Patronu Oldu Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:40:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Dereköy Çayı Temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]