Nazilli'de Dev Türk Bayrağı Gururu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kavacık, Apaklar, Hisarcık ve Ovacık Mahallelerine dev Türk bayrağı asıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kavacık, Apaklar, Hisarcık ve Ovacık Mahallelerine dev Türk bayrağı asıldı.



Başkan Alıcık'ın talimatları ile Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kavacık, Apaklar, Hisarcık ve Ovacık Mahallelerinde 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı göndere çekildi.



11 metre uzunluğa sahip direk kullanılarak asılan 24 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı ilçe sakinlerini gururlandırdı.



Başkan Alıcık'a teşekkür eden mahalle muhtarları "Başkanımızdan Allah razı olsun. Atalarımızın kanıyla yazılan şanlı tarihimizin ve bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı göndere çektik" ifadelerini kullandı.



Milli değerleri yansıtan Türk bayrağının göklerde dalgalanmasından büyük onur ve gurur duyduklarını belirten Başkan Alıcık, "Çelik halatlı, uçak uyarı sistemli ve rüzgar çarklı şanlı Türk bayrağımızı göndere çektik. Diğer ülkelere nazaran bayrağımıza çok daha büyük bir tutku ve saygıyla bağlıyız. Ulusumuzun şanlı tarihini, vatan sevgimizin büyüklüğünü ve aziz şehitlerimize duyduğumuz derin sevgi ve minnetin sembolü olan bayrağımızı Nazilli'mizin dört bir yanında dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimizin bağımsızlığını simgeleyen şanlı bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracağız" diye konuştu. - AYDIN

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