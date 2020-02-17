Nazilli'de deve güreşi heyecanı - Son Dakika
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Nazilli'de deve güreşi heyecanı

7 saat önce

Nazilli'de deve güreşi heyecanıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen deve güreşlerini izleyenler, keyifli saatler geçirdi.

Nazilli'de deve güreşi heyecanı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen deve güreşlerini izleyenler, keyifli saatler geçirdi.

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen deve güreşleri, deve güreşi arenasında yapıldı. Güreşleri izlemek isteyenler, 10 TL ödeyerek arenaya girdi. Güreşlerden elde edilen gelirlerin Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi. Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğindeki güreşleri; Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar güreşleri izledi.

Kadın ve çocukların ücretsiz seyrettiği güreşler, coşku içinde geçti. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 pehlivan deve, kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve protokol üyeleri güreş sahasını gezerek vatandaşları selamlayıp poşu dağıttı. Daylak güreşleriyle başlayan güreşler, başpehlivan develerin kıran kıran mücadelesine sahne oldu. Zaman zaman bazı develer güreşleri kabul etmeden kaçarken, sahadaki görevlilerce zorlukla sakinleştirildi. Güreşlerde galip gelen ve berabere kalan deve sahiplerine kupa takdim edildi. Güreşlerde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, muhtarlık ve özel kupa müsabakaları düzenlendi. Güreşler sırasında son zamanlarda yaşanan şehit ve felaketlerde yaşanan ölüm olayları nedeniyle davul zurna çalınmadı.

Nazilli'de deve güreşi heyecanı

Nazilli, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:13 Kaynak: DHA
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