Nazilli'de eksikler can sıktı - Son Dakika
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Nazilli'de eksikler can sıktı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da Pazarspor maçı öncesi birçok eksiğin olması can sıktı.

Nazilli'de eksikler can sıktı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da Pazarspor maçı öncesi birçok eksiğin olması can sıktı.

Teknik direktör Yavuz İncedal, "Diyarbekirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Mehmet Ersavaş ile sarı kart cezalıları kaptan Zafer Özden ve Polat, Pazarspor'a karşı forma giyemeyecek. Kaşına darbe alıp 14 dikiş atılan Sergen'in durumu ise belirsiz. Eksiklerimiz çok fazla ama ne olursa olsun Pazarspor maçını kazanacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:38 Kaynak: DHA
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