Nazilli'de emlak danışmanları belgelerini aldı - Son Dakika

Sorumlu Emlak Danışmanları Mesleki Yeterlilik Belgelerini Nazilli Ticaret Odası Meclis toplantısında Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'den teslim aldı.

Nazilli Ticaret Odası tarafından 2015 yılından beri sürdürülen Mesleki Yeterlilik Belgesi çalışmaları kapsamında Haziran ayında yapılan "Sorumlu Emlak Danışmanlığı" seviye 5 sınavında başarılı olan meslek mensupları Mesleki Yeterlilik Belgelerini aldı.

Meslek Sınavı şeklinde yapılan sınavlarda adaylar pandemi tedbirlerine göre belirlenen kurallar dahilinde sınava alınıyorlar.

05 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Emlak Danışmanlığı işini yapacak kişilerin öncelikle Sorumlu Emlak Danışmanlığı Belgesini alması gerekiyor. Aksi takdirde Ticaret Bakanlığı tarafından verilen İşyeri Yetki Belgesini alamıyor.

Gürdal Yüzügüler konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından zorunluluk kapsamına alınan iş kollarında çalışanların mutlak surette Ustalık Belgesi sahibi olması veya ilgili bölümden mezun olması ya da mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması gerekiyor. Her geçen sene zorunluluk kapsamına alınan meslek sayısının arttığını ifade eden Yüzügüler, "Ne iş olsa yaparım" döneminin kapandığını çalışan kişilerin o iş ile ilgili sertifika veya MYK belgesine sahip olması gerektiğini söyledi. Sorumlu Emlak Danışmanları yeterlilik belgesi teslim töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN