Nazilli'de feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Nazilli'de feci kaza: 1 ölü

Elektrikli bisiklet sürücüsü beton mikserinin altında kaldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü beton mikserinin altında kaldı. Feci kazada beton mikserinin altında 10 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karaçay Mahallesi'nde devlet kara yolu üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet sürücüsüne, karayolunda aynı yönde ilerleyen Serkan K. idaresindeki 35 AK 1867 plakalı beton mikseri çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Beton mikserinin altında yaklaşık 10 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsünün kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.