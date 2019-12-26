Nazilli'de finans gündemi ve 2020 ekonomisi değerlendirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla 'Finansal Piyasalarda Yaşanan Son Gelişmeler ve 2020 Türkiye Ekonomisi Gündemi' adlı konferans düzenlendi.



Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen konferansa katılan finans sektörünün tanınmış isimleri, ADÜ Nazilli İİBF'den finans öğrencileri ve akademisyenler başta olmak üzere kendileriniz izleyen yaklaşık bin kişiye piyasalardaki durumu değerlendirdi.



Nazilli Ticaret Odası konferans salonunda, Nazilli Belediyesi tarafından Dr. Yaşar Erdinç'in anısına 'Finansal Piyasalarda Yaşanan Son Gelişmeler ve 2020 Türkiye Ekonomisi Gündemi' adlı konferans gerçekleştirildi. Koordinatörlüğü Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Doç. Dr. Ali Petek tarafından yapılan konferansta Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, Stratejist Cüneyt Paksoy, İnfo Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ve Nazillili FODER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sağman konferansta sunum yaptı. Devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek, politikalar üretilmesi çalışmaları yapan FODER üyeleri tarafından verilen konferansta finansal alanda önemli bilgiler izleyicilerle paylaşıldı.



Konferansı; Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Beleidye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Aydın Barosu Nazilli Şube Temsilcisi Av.Emel Şahin, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Belediye Meclis Üyeleri, Nazilli Vergi Dairesi Başkanı Adem Torun, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda işadamı izledi.



Yaklaşık bir buçuk yıl önce hayatını kaybeden ünlü finans uzmanı Dr. Yaşar Erdinç anısına düzenlenen konferansın ev sahipliğini üstlendiklerini ifade eden Nazilli Belediyesi Başkan Vekili Soner Yelkovan, "Küresel dönüşümün başladığı bir çağda yaşıyoruz. Ancak ülkemizde uygulanan kötü ekonomi politikaları, tüketim toplumu ideasının dayatıldığı ve ithalatın afaki boyutlara ulaştığı günümüzde, yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Kalkınma kırsaldan başlar' anlayışıyla önce çiftçimizi, işçimizi yani üreticimizi anlamak, onların derdine derman olmak, yerel yöneticilerin ve hükümetimizin öncelikli görevi olmalıdır. Nazilli Belediyesi olarak bu anlayışla kurduğumuz NAZ-KOOP projemiz ile ilçe ekonomimizi güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı, Türkiye'nin dört bir yanına ve Dünya'ya Nazilli'mizde yetiştirilen ürünlerin satışını yapmayı hedefliyoruz. Dünyanın en güzel coğrafyasında yer alan ülkemizi, tabiri caizse 'kan damlasa can biter' denen bereketli topraklarımızı, dinamik-genç nüfusumuzu en iyi şekilde değerlendirerek ülke ekonomimizi en kısa sürede düzlüğe çıkarmak gerekmektedir. Bugün içerisinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlamak adına değerli düzenlenen bu konferans bu açıdan çok önemlidir" dedi.



Konferansta katılan FODER Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, Stratejist Cüneyt Paksoy, İnfo Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ve Nazillili FODER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sağman, ilk olarak son 50 yıllık Türkiye ekonomisi değerlendirildi. Ardından Türkiye 2020 yılı ekonomisinde beklentileri, dünyadan Türkiye ekonomisinin nasıl görüldüğü, ekonomide doğru hamleler, çözüm yolları, nerelere doğru yatırım yapılırsa daha kazançlı yatırımlar yapılabilir konuları soru ve cevaplarla anlatıldı. Konuşmacılar, yatırım araçlarının ortalama reel getirileri ile ilgili altın, TL Mevduat, Dolar, Hisse senedi, Hazine faizi ve yastık altı doların durumlarını değerlendirdi.



Yaklaşık 2 buçuk saat süren ve oldukça heyecanlı bir şekilde gerçekleştirilen konferansın sonunda konuşmacılara Nazilli Belediyesi ve Nazilli Ticaret Odası tarafından teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN