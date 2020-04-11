Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı - Son Dakika

Aydın'da sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından market ve fırınlara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.



Aydın'ın 160 bin nüfusu ile en büyük ilçesi olan Nazilli'de de vatandaşların panik yaşatması esnafı da zor duruma soktu. İlçedeki fırınlara adeta hücum eden vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi ve sağlık kurallarını hiçe sayarak ekmek alabilme çabasına büründü. Fırın işletmecisi Ertuğrul Oflioğlu ise sürekli olarak genelgeyi hatırlatarak ekmek fırınlarının açık olacağını, panik yapmamalarını ve sosyal mesafeye uyarak başkalarının sağlığını hiçe saymamaları konusunda uyardı. Tesadüfen fırına gelen Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan'ın da genelgeyi hatırlatmasının ardından vatandaşlar sakinleşerek evlerine döndü. - AYDIN