Nazilli'de gaziler onuruna yemek verildi

Nazilli'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinleri kapsamında Gazi ve ailelerinin onuruna yemek verildi.



19 Eylül Gaziler günü kutlamaları çerçevesinde Nazilli Belediye Başkanlığı tarafından Gazi ve ailelerine Nazilli Belediyesi Menderes Et ve Balık Lokantası'nda yemek verildi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde yapılan Gazi ve Ailelerinin katıldığı yemeğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcı vekili Savcı Cem Saklıca, Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin ve yönetim kurulu üyeleri, STK üyeleri Gaziler ve aileleri katıldı.



19 Eylül 1921'de Türkiye Cumhuriyeti Meclisinin Gazi Mustafa Kemal'e, Gazilik unvanının verildiği günün devamı olan Gaziler Gününde, onurlarına verilen yemekten dolayı Nazilli Kaymakamlığı ile Nazilli Belediyesi personeline teşekkür eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, "Unutulmayan ulusal olaylarla ilgili anma günleri vardır. Bu anılan günler içerisinde öyle müstesna günler vardır ki, her millete nasip olmaz. İşte o günlerin yaşattığı kıvanç, bir başka mana ifade eder. Kahraman Türk milleti asla bayraksız, vatansız ve hürriyetsiz yaşamamış olmanın ruhu ve öz güveni yanı sıra, diğer milletlere rehberlik etmenin kıvancıyla tarihte yer almış olan milletlerin başında gelir. Bizleri bu günümüzde hatırlayan onure eden, Bugün bizleri unutmayan bu imkanı sağlayan Nazilli Kaymakamız Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan ve emeği geçen personele tüm Gaziler adına teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.



Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gaziler için ne yapılırsa yapılsın az kalınacağını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bu gün burada bulunmamıza sebebiyet veren, bu topraklarda alnımız ak, başımız dik yürümemize sebep olan Gazilerimize, şehitlerimize teşekkür ediyorum. Eskiden olduğu gibi bu günde zorlukları birlik beraberlik içinde aşabiliriz. Gazilik; Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazanın adıdır. Ülkemizin bağımsızlığı için yılmadan mücadele eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Beraberliğimiz daim olsun. Gaziler gününüz kutlu olsun" diye konuştu.



Şanlı tarihimizin zaferlerinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Arısoy ise "Türk tarihinde altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimiz hatıralarını yüceltmek onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman her yerde verilmelidir. Şehit ve Gazi Türk toplumunun ortak değerleridir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman her yerde hatırlanmalıdır. Şehit ve gaziye olan ilgisizlik şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Çok saygıdeğer gazilerimiz ve kıymetli aileleri ile böyle müstesna bir günde bir ve beraber olmanın mutluluğu içinde başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN