Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor

17.06.2022 14:40
Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi 'gece kartalları' olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçamadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi 'gece kartalları' olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçamadı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, vatandaşın huzur ve güven ortamının sağlanması ve başta asayiş olmak üzere suç işlemeye yönelik şahısların caydırılması amacıyla gece boyunca devriyelerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, her gün çeşitli başarılara imza atan gece kartalları devriye gezdikleri esnada durumundan şüphelendikleri şahısları denetledi. Yapılan denetimler esnasında hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Nazilli'de eski okula dadanan hırsızlar suçüstü yakalandı Nazilli'de eski okula dadanan hırsızlar suçüstü yakalandı Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!
14:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da karne dağıtım törenine katıldı
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:12 Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
14:10 Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim
14:00 Zelenski'den Macron'a soğuk tavır! Kucaklamaya çalıştı ama buz gibi bir karşılık aldı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 14:46:56. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement