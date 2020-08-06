Nazilli'de geniş çaplı Covid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Nazilli genelindeki pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde pandemi kontrolleri yapıldı.

Belediye Meydanı'ndan başlatılan denetimlere; Nazilli Kaymakam Vekili ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mehmet Bingül, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Koçak, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ali Akdoğan ve Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar Üresin ile çok sayıda polis ve zabıta memuru katıldı.

Vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet eden Kaymakam Ülkü, pandemi süresi boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Nazilli'de yaşayan vatandaşların yaklaşık yüzde 95'inin kurallara uyduğunu ifade eden Kaymakam Ülkü, "Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda hem iş yerlerimizi hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, pandeminin etkisini en minimum düzeyde atlatabilmek amacıyla denetimler gerçekleştirdik. Belediye, emniyet, jandarma gibi tüm kurumların katılımıyla ortak ve koordineli bir şekilde denetimlerimizi yaptık. Görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıttık. Toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Burada amaç ceza yazmak değil, bilinç düzeyini artırmak. Bizim sahada olmamızın amacı da bu. Vatandaşlarımızla hep birlikte gönüllü bir uyum içerisinde, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, minimum zararla atlatmak için herkesten kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN