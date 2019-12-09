Son Dakika Haberleri: Nazilli'de görev yapan muhtar eşlerinden Başkan Özcan'a anlamlı hediye
Son Dakika Güncel Nazilli'de görev yapan muhtar eşlerinden Başkan Özcan'a anlamlı hediye - Son Dakika

Nazilli'de görev yapan muhtar eşlerinden Başkan Özcan'a anlamlı hediye

6 saat önce

Muhtarlar koordinasyon Kampı için Kütahya'ya giden Muhtar eşlerinden Nazilli Belediye Başkanı Özcan'a anlamlı hediye.Muhtarlar Koordinasyon Kampı'na ilk defa eşleri ile katılan Muhtar eşleri Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.

Nazilli'de görev yapan muhtar eşlerinden Başkan Özcan'a anlamlı hediye, System.String[]

Muhtarlar koordinasyon Kampı için Kütahya'ya giden Muhtar eşlerinden Nazilli Belediye Başkanı Özcan'a anlamlı hediye.


Muhtarlar Koordinasyon Kampı'na ilk defa eşleri ile katılan Muhtar eşleri Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti. Muhtar eşleri, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen 5 Aralık 1934'ten beri kutlanan Kadın Hakları Günlerini kutlayan ve eşleri ile birlikte Nazilli Belediyesi tarafından organize edilen kampa katılımlarını sağlayan Belediye Başkanlarına, Kütahya Çinileri ile bezenmiş hediyelerini sundu.


Nazilli'nin tek kadın Muhtarı Serpil Akçasakız ile birlikte özenle seçmiş oldukları hediyeleri Başkan Özcan'a sunan hanımlar, eşleri ile birlşkte ilk kez böyle bir organizasyona katılmaktan mutluluk ve onur duyduklarını belirttiler. Hanımlar, kampın son gününde Muhtarlarına eşlik eden Başkan Özcan'ın Kadına verdiği önem, gösterdiği saygı,çalışma ve sosyal hayatın içinde yer almaları için sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederlerken, Özcan karşılaştığı sürpriz için tüm hanımefendilere teşekkürlerini sundu. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Macit Özcan, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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