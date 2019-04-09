Nazilli'de Görkem Korkuttu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek bitime 4 hafta kala lider Trabzon Hekimoğlu ile puanları eşitleyen Nazilli Belediyespor'un golcüsü Görkem Bitin, mide bulantısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.





TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek bitime 4 hafta kala lider Trabzon Hekimoğlu ile puanları eşitleyen Nazilli Belediyespor'un golcüsü Görkem Bitin, mide bulantısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.



Yaklaşık 1 aydır mide bulantıları geçiren genç futbolcuya endeskopi uygulandı. Ultrasonu da çekilen Görkem'in strese bağlı olarak mide sorunu yaşadığı belirlendi. 1 hafta ilaç tedavisi görecek Görkem Bitin'in hafta sonu oynanacak Yomraspor maçına yetişmesi bekleniyor. - Nazilli

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