Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Görkem Korkuttu

Nazilli'de Görkem Korkuttu

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek bitime 4 hafta kala lider Trabzon Hekimoğlu ile puanları eşitleyen Nazilli Belediyespor'un golcüsü Görkem Bitin, mide bulantısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek bitime 4 hafta kala lider Trabzon Hekimoğlu ile puanları eşitleyen Nazilli Belediyespor'un golcüsü Görkem Bitin, mide bulantısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. 

Yaklaşık 1 aydır mide bulantıları geçiren genç futbolcuya endeskopi uygulandı. Ultrasonu da çekilen Görkem'in strese bağlı olarak mide sorunu yaşadığı belirlendi. 1 hafta ilaç tedavisi görecek Görkem Bitin'in hafta sonu oynanacak Yomraspor maçına yetişmesi bekleniyor. - Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:58 Kaynak: DHA

Spor
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