Nazilli'de 'Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli'de 'Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi - Son Dakika

Nazilli'de 'Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren internet kafe sahipleri, öğrencilerin güvenli internet kullanmalarını sağlamak için eğitimden geçti.

Nazilli'de 'Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren internet kafe sahipleri, öğrencilerin güvenli internet kullanmalarını sağlamak için eğitimden geçti.


Nazilli Kaymakamlığınca düzenlenen eğitim programında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olan güvenli internet kullanımı ve yeni kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu internet sağlayıcıları ile ilgili yeni yükümlülükler anlatıldı.


Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Eğitim Salonunda düzenlenen eğitimlerde Nazilli Kaymakamlığı adına Yaşar Kıldacı, İlçe Emniyet Müdürlüğü adına Polis Memuru Bekir Aşar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına da Bilgisayar Öğretmeni Yalçın Geçer görev aldı. Nazilli Kaymakamlığı Dernekler Masası Şefi Yaşar Kıldacı, yaptığı bilgilendirmede, "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu Kanunla düzenlenerek yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi 2. Fıkrasındaki ilgili mevzuat gereği her yıl yapılması gereken internet kafe seminerleri bu yılda ilçe emniyet müdürlüğünde görevli arkadaşımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğündeki arkadaşımızla birlikte kaymakamlığımızın oluşumlarıyla gerçekleştirilmiş bulunmakta. Bu seminerlerin gerek internet kafecilerle gerekse bizlerle ilgili bilgilerimizi yenilemeye, mevzuatla ilgili daha iyi çalışmalar yapmamıza faydalı olmaktadır. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin interneti daha güvenli ve bilinçli kullanmalarını sağlamayı hedefledik" dedi.


İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Aşar, yaptığı bilgilendirmede, "Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen güvenli internet kullanımı ile ilgili seminerimizde ilçemizdeki tüm internet kafecilerimizi bilgilendirdik. Yaptığımız denetimlerde gördüğümüz eksiklikleri de değerlendirdik. Yeni yönetmeliklerle ilgili son düzenlemeleri anlattık. Unutulmamalıdır ki en tehlikeli internet denetimsiz internettir. Çocuklarımızı denetimsiz internetlerden uzak tutalım" dedi.


Bilgisayar öğretmenleri tarafından kafe işletmecilerine teknik anlamda bilgisayarların nasıl düzenlenmesi gerektiği ve güvenli kullanımı hakkında bilgiler verildi. Eğitim alan kafe sahipleri de yapılan çalışmadan çok memnun kaldıklarını belirterek "Her yıl kaymakamlığımızın vermiş olduğu eğitimler sayesinde internetin daha güvenli hale getirilmesi ve toplumların bilinçlendirilmesi için eğitimler almaktayız. Kafemizde hem kamera sistemi hem de güvenli internet sistemleri yüklü. Denetimler zamanında yapılmakta ve burada emeği geçen arkadaşlara bu konuda teşekkür ediyoruz. Aileler çocuklarını bizlere endişe duymadan teslim edebilirler. İnternet kafeler günümüzde o kadar güvenli hale geldiler ki bizim modemlerimizde wifi, filtre sistemleri ve aile koruma bulunuyor. Çocuklarımıza zarar verecek bütün etkenlerden korunacak sistemler bulunuyor ve düzenlenen seminerlerde öğrendiklerimizi takip ediyoruz. Çocuklarımız kafemize geldiklerinde kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz hassasiyeti göstermekteyiz. Onlara zarar verecek olan hiçbir şeye meyil vermiyoruz" diyerek kendilerine bu semineri veren Kaymakamlığa teşekkür ettiler.


Bir gün süren seminerin sonunda eğitime katılan kafe işletmecilerine sertifikaları eğitmenler tarafından verildi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
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