Nazilli'de hakkında soruşturma başlatılan muhtar görevden alındı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu (66), hakkında açılan soruşturma nedeniyle Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından görevden alındı. Ustaoğlu'nun yerine birinci aza Kadir Bayoğlu muhtar olarak atandı.

Nazilli'nin 2 bin 400 seçmeni bulunan Altıntaş Mahallesi'nde dört dönemdir muhtarlık görevini yürüten evli, 2 çocuk babası Şükrü Ustaoğlu, hakkında bir süre önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, soruşturmanın selameti açısından Muhtar Ustaoğlu'nu görevden aldı. Kaymakam Arısoy, Ustaoğlu hakkındaki şikayetin içeriği hakkında ise bilgi vermedi.

'GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ALINDIM'

Görevden alınan Muhtar Şükrü Ustaoğlu, "Kaymakam Bey, hakkımda şikayet olduğunu belirtip, istifamı istedi. Kabul etmedim. Bunun üzerine hakkımda soruşturma açıldı. Geçici olarak görevden alındım. 4 dönemdir muhtarım, kimseyi kıracak bir davranışta bulunmadım. Maalesef, meyve veren ağaç taşlanıyor" dedi. Öte yandan, Ustaoğlu'nun yerine birinci aza Kadir Bayoğlu muhtar olarak atandı.