Nazilli'de hayal kırıklığı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yedinci sırada yer alıp haftalardır koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kaldığı yerden yeniden başlamasını veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 takımlı Play-Off oynatmasını bekleyen Nazilli Belediyespor, dün çıkan tescil kararıyla hayal kırıklığı yaşadı. TFF, alt liglerde grup liderlerini üst lige çıkarıp 2 ile 5'inci sıra arasındaki takımların tek maçlı Play-Off oynamasını kararlaştırırken umutla bekleyen Nazilli sezonu hedeflerine ulaşamadan noktaladı. Siyah-beyazlılarda tescil kararı sonrası ilk ayrılık gerçekleşirken Osmanlıspor'dan sezon başında kiralanan Can Ahmet Üstün ile yollar ayrıldı.