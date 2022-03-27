Nazilli'de hırsızlara "Gece Kartalları" engeli - Son Dakika
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Nazilli'de hırsızlara "Gece Kartalları" engeli

27.03.2022 10:43
Nazilli'de hırsızlara "Gece Kartalları" engeli

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 şahıstan şüphelenen "Gece Kartalları", şüphelileri hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 şahıstan şüphelenen "Gece Kartalları", şüphelileri hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Olay, Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye halinde olan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri eski öğretmenler evi binasına giren ve durumundan şüphelendikleri 2 şahsı takip etti. Binaya giren gece kartalları 2 şüpheli suçüstü yakaladı. Çaldıkları kablo ve diğer hurda malzemeler ile yakalanan E.K. ve S.Ç. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de hırsızlara 'Gece Kartalları' engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de hırsızlara "Gece Kartalları" engeli - Son Dakika
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