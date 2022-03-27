Nazilli'de hırsızlara "Gece Kartalları" engeli - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 şahıstan şüphelenen "Gece Kartalları", şüphelileri hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Olay, Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye halinde olan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri eski öğretmenler evi binasına giren ve durumundan şüphelendikleri 2 şahsı takip etti. Binaya giren gece kartalları 2 şüpheli suçüstü yakaladı. Çaldıkları kablo ve diğer hurda malzemeler ile yakalanan E.K. ve S.Ç. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN