Nazilli'de hırsızlık olayları azaldı - Son Dakika

Nazilli ilçesinde, ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının geçen yılın ilk 7 ayına oranla azaldığı bildirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadelesi kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin sıkı denetimleri sonucunda geçen yılın ilk 7 ayına göre evden hırsızlık olaylarında yüzde 38, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 50, araçtan hırsızlık olayında yüzde 40 ve açıktan hırsızlıkta ise yüzde 25 düşüş yaşandı.

Son 1 ay içerisinde yakalan 11 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan uyuşturucu satıcıları ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da devam ettiği öğrenildi.