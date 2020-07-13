Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye 63 bin lira ceza - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeşil Mahalle, 670 Sokak'taki eski bir evde horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir süre sürdürülen takibin ardından gece yarısı herekete geçen ekipler adrese düzenledikleri operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

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