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Nazilli'de iki imza daha

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, iç transferde orta saha oyuncusu İlyas Sarı'nın ardından kaleci Zekeriya ve sol kanat Mert Çapar'la yeniden anlaştı.

Nazilli'de iki imza daha, System.String[]
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, iç transferde orta saha oyuncusu İlyas Sarı'nın ardından kaleci Zekeriya ve sol kanat Mert Çapar'la yeniden anlaştı.
Teknik direktör Yavuz İncedal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim iki futbolcuyu yuvada tuttu. Geçen sezon siyah-beyazlı takımın play-off oynamasında pay sahibi olan iki futbolcu yeni sezonda Nazill Belediyespor'u 2'nci Lig'e taşımak için mücadele edeceklerini söyledi.


- Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:34 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, İlyas Sarı, Nazilli, Spor
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