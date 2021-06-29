NAZİLLİ'DE İKİ KAMYONET ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın- Denizli karayolu üzerinde Polis Okulu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 48 ADT 492 plakalı nakliyat firmasına ait kamyonet, Nazım D. yönetimindeki 35 AVM 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmında büyük hasar oluşurken, sürücü Abdullah D. ayaklarının sıkışması sonucu yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipyleri Abdullah D.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah D., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolu ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonetlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.