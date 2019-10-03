Son Dakika Haberleri: Nazilli'de ilyas 3 hafta yok
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Nazilli'de ilyas 3 hafta yok

57 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu hafta Bayrampaşa'ya konuk olacak lider Nazilli Belediyespor'a İlyas'tan kötü haber geldi.

Nazilli'de ilyas 3 hafta yok, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu hafta Bayrampaşa'ya konuk olacak lider Nazilli Belediyespor'a İlyas'tan kötü haber geldi. Kasık bölgesinde ağrı hisseden ve Altındağ Belediyespor karşılaşmasında iğneyle oynayan İlyas'ın İzmir'de MR'ı çekildi. Kasığında 2 santimetrelik yırtık tespit edilen futbolcunun 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayrampaşa, Nazilli, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
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