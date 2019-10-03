Nazilli'de ilyas 3 hafta yok

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu hafta Bayrampaşa'ya konuk olacak lider Nazilli Belediyespor'a İlyas'tan kötü haber geldi. Kasık bölgesinde ağrı hisseden ve Altındağ Belediyespor karşılaşmasında iğneyle oynayan İlyas'ın İzmir'de MR'ı çekildi. Kasığında 2 santimetrelik yırtık tespit edilen futbolcunun 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.