Nazilli'de ilyas 3 hafta yok
57 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu hafta Bayrampaşa'ya konuk olacak lider Nazilli Belediyespor'a İlyas'tan kötü haber geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu hafta Bayrampaşa'ya konuk olacak lider Nazilli Belediyespor'a İlyas'tan kötü haber geldi. Kasık bölgesinde ağrı hisseden ve Altındağ Belediyespor karşılaşmasında iğneyle oynayan İlyas'ın İzmir'de MR'ı çekildi. Kasığında 2 santimetrelik yırtık tespit edilen futbolcunun 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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